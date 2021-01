Zullen de gemeenten klaar zijn voor de grote vaccinatiecampagne vanaf maart?

Het is meteen ook de argumentatie waarmee de keuze voor "maar" 120 centra op het kabinet van Bart Somers verdedigd wordt: het transport van vaccins naar 200 of 300 locaties is simpelweg onmogelijk. "Logistiek onhaalbaar", zo luidt het.



Dat zegt ook Robbie De Caluwé (Open VLD), voorzitter van de bijzondere covidcommissie in de Kamer én burgemeester van het kleine Moerbeke, in het Waasland. "Wij werken samen met Lokeren, waar het vaccinatiecentrum komt. Wij willen graag ook enkele dagen in Moerbeke vaccineren. Maar dat 24 uur per dag en zes dagen in een week doen, is niet verantwoord. Dan hebben wij elke dag vijftig vaccins nodig, en dat gaat niet."