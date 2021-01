Geen verrassing dat de besmettingen opnieuw stijgen, maar wat nu? "Impact op ziekenhuisopnames volgende week afwachten"

Van Ranst houdt ook de Britse en Zuid-Afrikaanse coronavariant in het achterhoofd. Twee nieuwe besmettingen met de Britse variant zijn in ons land vastgesteld. In november doken al minstens drie gelijkaardige besmettingen op. "We houden de Britse en Zuid-Afrikaanse variant liever het land uit, maar dat wordt heel moeilijk", zegt de viroloog. "Het is quasi een zekerheid dat we nog besmettingen met die variant zullen vaststellen." En vooral: alles wijst erop dat de Britse variant 50 tot 70 procent besmettelijker is.



In het Verenigd Koninkrijk is de toestand dan ook ronduit dramatisch te noemen. De nationale gezondheidsdienst NHS balanceert op de rand van de afgrond. Om een voorbeeld te geven: de Londense ambulancedienst krijgt tegenwoordig 8.000 oproepen per dag. Dat zijn er 2.500 meer dan op een "normale werkdag". Eerder deze week ging Engeland opnieuw in lockdown. De Britten zetten hun hoop op de beschikbare vaccins als uitweg in de crisis.