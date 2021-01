Drie iconische "koppen" van bestorming Capitol Hill zijn gearresteerd

Bij de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw zijn woensdag 5 doden gevallen. Volgens waarnemers had die bestorming een waar bloedbad kunnen zijn als de Trump-aanhangers gewapend waren geweest.

In de buurt van Capitol Hill is echter ook een wagen met wapentuig aangetroffen. Dat heeft de Amerikaanse nieuwszender CNN gemeld op gezag van de openbare aanklagers. Een man uit Alabama had er een pick-up geparkeerd die urenlang niet door de autoriteiten was opgemerkt. Daarin zaten elf zelfgemaakte bommen, een aanvalswapen en een handvuurwapen, mét munitie. De eigenaar had voor beide geen vergunning. Toen de politie hem vond, bleek hij nog twee handvuurwapens bij zich te hebben. Hij is gearresteerd.

Een andere man was de dag voordien naar Washington gekomen met pakken munitie en een aanvalswapen. Hij had rondgebazuind dat hij voorzitster Nancy Pelosi zou doodschieten of omverrijden. Ook hij is opgepakt.