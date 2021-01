Noord-Korea noemt de Verenigde Staten zijn "grootste vijand", en die uitspraak is strategisch getimed

Joe Biden heeft in het verleden kritiek geuit op die ontmoetingen tussen Trump en Kim en noemde de Noord-Koreaanse leider een "thug" of een "schurk".

Volgens Kim Jong-un maakt het voor Noord-Korea geen verschil wie de president van de Verenigde Staten is. "Gelijk wie de macht heeft in de VS, de ware aard van de VS en zijn fundamenteel beleid tegenover Noord-Korea veranderen nooit."