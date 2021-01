PS-voorzitter Magnette: "Geen Brusselse kilometerheffing voor 2024"

De slimme kilometerheffing, de "stadstol", die het Brussels gewest wil invoeren, komt er niet voor 2024. Dat zegt PS-voorzitter Paul Magnette in de kranten L'Echo en De Tijd. Volgens Magnette wordt de heffing pas in de volgende legislatuur doorgevoerd. "Uit de contacten die ik had met mijn Brusselse vrienden heb ik begrepen dat dit voor de volgende legislatuur is. We hebben dus tijd."