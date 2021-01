Verwarmde tenten voor migranten en vluchtelingen in Bosnische vrieskou

In Bosnië, aan de grens met Kroatië, zijn zo'n 2.500 vluchtelingen en migranten verhuisd naar verwarmde tenten. Ze zaten er al weken in de vrieskou vast. Eind december brandde het opvangkamp in de regio uit. Na enkele dagen in de openlucht te moeten overnachten, startte de Bosnische overheid met het opstellen van nieuwe tenten, maar door de strenge winters in het land bleven de omstandigheden voor de mensen in het kamp bar.