Passagiersvliegtuig van het Indonesische Sriwijaya Air vermist, vrees voor vliegtuigcrash

Een vliegtuig van de Indonesische vliegtuigmaatschappij Sriwijaya Air is van de radar verdwenen, vier minuten nadat het was opgestegen in de Indonesische hoofdstad Jakarta. Dat melden lokale media. Meer dan 50 mensen zijn aan boord. Volgens Flightradar24 verloor het toestel meer dan 3.000 meter hoogte in minder dan één minuut. Er wordt gevreesd voor een vliegtuigcrash in zee.