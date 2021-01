Wat begon als een oproep van een meter die haar zieke petekind wilde verrassen met foto’s van vrachtwagens, is uitgemond in een heuse truckrun. Niet minder dan 200 vrachtwagens reden deze namiddag voorbij het huis van de zieke Tristan, een jongetjes van 6 uit Leke in West-Vlaanderen. Hij beleefde een onvergetelijke dag.