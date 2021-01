34-jarige automobiliste uit Bocholt sterft bij inhaalmanoeuvre in Bree

Een 34-jarige vrouw uit Bocholt is gisteravond om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Opitterkiezel in Bree. Na een inhaalmanoeuvre kwam het tot een aanrijding tussen twee auto’s, waarna een auto tegen een verlichtingspaal belandde. Het gaat om het tweede dodelijke ongeval op de Opitterkiezel in enkele dagen tijd.