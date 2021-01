Zes parkwachters gedood in Congolees natuurpark Virunga 

De parkwachters moeten het natuurpark beschermen, en dat is niet zonder risico: verschillenden onder hen zijn al omgekomen. In april vorig jaar zijn nog 12 parkwachters gedood toen ze in een hinderlaag waren terechtgekomen.



De Belgische prins Emmanuel de Merode beheert het Nationaal Park Virunga en werd in 2014 zelf slachtoffer van een aanval. Drie gewapende mannen namen hem onder vuur toen hij onderweg was van de stad Goma naar de nederzetting Rumangabo, vlak bij het hoofdkwartier van het park. Hij kreeg twee kogels in zijn buik en onderging een operatie, maar overleefde de aanval.