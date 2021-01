Wat is de impact van de Trump-Twitterban? "Mensen en ideeën die gebannen worden, verdwijnen niet zomaar"  

Een andere verregaande maatregel is 'impeachment', de afzetting van de president in het parlement, waar de Democraten nu mee dreigen. Van Aelst: "Ik heb niet de indruk dat Biden daar een voorstander van is. Afzetting betekent opnieuw strijd, terwijl Biden de aandacht liever op zichzelf wil vestigen."

Steven De Foer gelooft ook niet echt in de slaagkansen van de procedure, die vorig jaar al een keer strandde in de Senaat: "Je hebt daar 66 senatoren voor nodig en er zijn op dit moment maar een vijftal Republikeinen (naast 50 Democraten) die zouden meewerken. Maar een tweede impeachmentprocedure is wél een boodschap voor de geschiedenis."