Apple, Google en Amazon treden op tegen door extreem-rechts geliefde socialenetwerkapp Parler

De CEO van Parler, John Matze ziet de acties van de techgiganten als "een gecoördineerde aanval om de concurrentie om zeep te helpen". "We waren te snel te succesvol", aldus Matze. Hij voegde toe dat het mogelijk is dat Parler een week onbeschikbaar zal zijn, "terwijl we alles van nul weer opbouwen". Zaterdag was de app nog de meest gedownloade van het moment.