Auto in brand gestoken in Wilrijk, "lijkt erop dat dader zelf in brand stond toen hij wegvluchtte" 

"Mijn vader werd om vijf uur vanmorgen wakker", vertelt de dochter van de eigenaar van de auto. "Hij hoorde hoe het raam van de auto stuk werd geslagen. De honden blaften ook. Ik heb mijn vader dan geholpen toen hij het vuur probeerde te blussen."

Op een filmpje (zie onderaan) dat buurtbewoners maakten is te zien hoe de mogelijke dader zelf wellicht gewond is geraakt bij het incident. "We denken dat de dader zelf in brand stond toen hij is weggevlucht."

"Waarom onze auto in brand is gestoken weten we niet", vertelt de dochter nog. "We wonen al 30 jaar in deze buurt en hebben nog nooit problemen gehad. We denken dat dit een haatactie is."

De politie en het parket onderzoeken de zaak.