Eerste brokstukken Indonesisch vliegtuig gevonden

De Boeing 737-500 verdween boven de Javazee kort na het opstijgen in de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het toestel was vertrokken voor een binnenlandse vlucht en had 62 mensen aan boord.

Vannacht, toen het weer dag was in Indonesië, is de reddingsactie en zoektocht hervat. Een politiewoordvoerder bevestigde ondertussen dat er voorwerpen van passagiers en ook lichaamsdelen zijn gevonden. De eerste gevonden wrakstukken zijn al aan wal gebracht.