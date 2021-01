Huis onbewoonbaar na uitslaande brand in Kalmthout

Het vuur brak rond elf uur zaterdagavond uit in een huis aan de Kapelstraat in Kalmthout. De vlammen sloegen uit het dak en maakten er een groot gat in. De brandweer kon een deel van de woning vrijwaren, maar het andere deel, waar o.m. de slaapkamers zijn, raakte zwaar beschadigd.



De bewoners geraakten op tijd naar buiten maar moeten wel elders onderdak zoeken want het huis is tijdelijk onbewoonbaar. Ze werden opgevangen in de ziekenwagen maar bleven ongedeerd.



Vanochtend bij daglicht, heeft de brandweer het gat in het dak met een zeil dichtgemaakt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend maar vermoedelijk gaat het om een ongeval.