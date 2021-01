Ierland kent hoogste piek tot nu toe: 1 op 5 test positief, waarvan 1 op 4 met Britse variant

De vrees is dat de piek in besmettingen zich de komende weken zal omzetten in meer ziekenhuisopnames en doden. Op 9 januari lagen er 1.421 mensen in het ziekenhuis, 125 van hen op intensieve zorg. Volgens directeur van van het nationale Ierse gezondheidssysteem (HSE) Paul Reid staat de Ierse gezondheidszorg onder "toenemende druk".

Professor Nolan hoopt het tij nog te kunnen doen keren: "Wat we nu doen, en wat we de komende weken doen, zal de loop van sommige mensenlevens bepalen, en de impact op ons gezondheidssysteem", schrijft hij op Twitter.