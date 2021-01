IT'er maakt eigen vaccinatiebarometer: "Ik denk dat heel veel mensen snakken naar die informatie"

"Men is altijd heel transparant geweest over het aantal besmettingen en hospitalisaties. Het stuitte me tegen de borst dat dat nu niet het geval is", vertelt Vaesen aan VRT NWS.

Vaesen wil de mensen, naar eigen zeggen, vooral informeren. "Ik denk dat heel veel mensen snakken naar die informatie. Om die aantallen te zien groeien en om te zien hoe ver we al staan", klinkt het. "Daarnaast toont het dashboard heel duidelijk het verschil tussen het aantal geleverde vaccins en het aantal geplaatste vaccins. In het ideale geval moeten die lijnen tegen elkaar aanliggen, dat wordt toch gezegd door de betrokken politici. Daar wou ik een inzicht in geven."