Het Capitool en de Reichstag

Achteraf lijkt het alsof elke mislukte staatsgreep gedoemd was om te falen. En een mislukking heeft altijd iets belachelijks. Een coup in een gehoornde bizonmuts is even onnozel als een putsch in lederhosen. Maar velen die gelachen hebben met Hitlers mislukte putsch in München in 1923 hebben dat tien jaar later, toen de nazi’s wel aan de macht kwamen, met hun leven betaald.

Minder dan een maand nadat hij kanselier was geworden, gebruikte Hitler de brand in de Reichstag om de dictatuur te installeren. Net zo hadden Trumps volgelingen vorige week het Capitool kunnen innemen, waarop Trump wellicht hoopte de noodtoestand uit te roepen en de machtsoverdracht te blokkeren. Deze staatsgreep had met andere woorden kunnen lukken.