Politie legt groot familiefeest met meer dan 40 mensen stil in Lille

Kort voor de middag kwam bij de lokale politie van de Regio Turnhout de melding binnen dat er erg veel mensen binnengingen in een woning aan de Wechelsebaan in Lille. Een voorbijganger had veel beweging opgemerkt en contacteerde daarop de politie.



Die ging met drie ploegen ter plaatse en geraakte na enkele keren aanbellen, binnen. Daar trof ze 42 volwassenen en enkele kinderen aan, verspreid over de verschillende kamers in het huis. Sommigen stonden in de tuin, niemand van de aanwezigen droeg een mondmasker.



De politie stuurde iedereen, buiten de bewoners, naar huis en stelde een proces-verbaal op. De burgemeester van Lille, Marleen Peeters reageert geschokt: " Je hebt enkele lockdownfeestjes gehad in Turnhout maar in een stad verwacht je dat eerder dan in een landelijke gemeente zoals Lille. Wat me nog het meest choqueert is de grootte van de groep. Veertig volwassenen, dat is niet niks." De aanwezigen zullen zich aan fikse geldboetes mogen verwachten.