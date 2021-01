Republikeinse steun voor Amerikaanse president Trump begint af te brokkelen

Volgens senator Pat Toomey moet Trump ontslag nemen omdat hij "duizenden Amerikanen heeft gerekruteerd" en "hen heeft aangezet om het parlementsgebouw aan te vallen". Volgens Toomey gaat het om misdrijven waarvoor een afzettingsprocedure kan worden opgestart, maar volgens hem heeft zoiets weinig zin zo kort voor 20 januari.

"Het beste voor het land is dat de president ontslag neemt en zo vlug mogelijk opstapt", zegt Toomey aan tv-zender NBC. "Ik besef dat dit weinig waarschijnlijk is, maar toch zou dit de beste oplossing zijn." Toomey is de tweede Republikeinse senator die Trump oproept zelf op te stappen.