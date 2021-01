Speciale eenheden omsingelen gebouw in Halle na mogelijke ontvoering

“Het gaat om een man die tegen zijn wil zou zijn meegenomen in Brussel” zegt Gilles Blondeau van het parket van Halle-Vilvoorde. “Hij zou zijn meegenomen naar de woning in Halle en kon daar vanmorgen ontsnappen. De lokale politie en de speciale eenheden van de federale politie zijn ter plaatse. Inmiddels werden reeds drie personen uit het gebouw gehaald. Er wordt nog nagegaan of er nog mensen aanwezig zijn.”

Later meer.