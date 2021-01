Minister Vandenbroucke: "We moeten méér testen en ik wil systeem opzetten voor afwijkende stalen bij reizigers"

Vandenbroucke neemt zijn uitspraak niet direct terug. "Ik ben het 100 procent eens met Erika. We kunnen zeker vóór de zomer beginnen met vaccineren van mensen die niet tot de kwetsbare groep behoren, jonge mensen vanaf 18 jaar. Dat moeten we ook doen. Dan is de vrijheid of het normale leven in zicht, maar nog niet in juni. Dat moet ons motiveren om de komende maanden al die moeilijke maatregelen te blijven volhouden. Als je op een berg wandelt bij slecht weer en je ziet de berghut liggen, hou je vol. Het is voor veel mensen moeilijk."