Commotie over tuchtvonnis voor psychologe Kaat Bollen na "sexy foto's", minister Somers: "Ongehoord"

"Ik vermoed dat mocht een mannelijke psycholoog zich zo profileren, er geen zaak was aangespannen", onderstreept Bollen. "De man die de zaak aanhing heeft mij ook nooit gecontacteerd. Als psychologen moeten we toch eerst in dialoog gaan. De commissie leeft precies in het verleden", reageert de Limburgse. "Over het feit of de commissie al dan niet conservatief is, kan ik onmogelijk oordelen", reageert Koen Lowet van de Vlaamse beroepsvereniging van klinisch psychologen. De psychologencommissie zelf is op dit moment niet bereikbaar voor commentaar.