Verenigde Staten maken einde aan zelfopgelegde beperkingen voor contacten met Taiwan

De Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu liet weten dat hij "dankbaar is" dat Pompeo de beperkingen opheft die "onze betrekkingen de afgelopen jaren onnodig hinderden". Taiwanees ambassadeur in de Verenigde Staten Bi-khim Hsiao spreekt van een "grote dag in onze bilaterale relatie" en heeft het over de opheffing van "decennialange discriminatie".