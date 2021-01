Zee van kaarsen aan WZC De Olijfboom in Genk: "We sluiten moeilijke periode symbolisch af"

In De Olijfboom in Genk raakten tot nu toe al 50 bewoners besmet met het coronavirus, de meesten tijdens de tweede piek in november. Toen waren het er 38 besmettingen tegelijkertijd en nog enkelen net na die piek. In totaal stierven er ook al 3 bewoners aan het virus. En dat zindert nog altijd na bij de personeelsleden. Om hen een hart onder de riem te steken, was er in de vooravond een kaarsenactie in de voortuin.