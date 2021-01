10 Wase gemeenten starten eigen contactopsporing en geven extra hulp waar nodig

De contacttracers zijn allemaal vrijwilligers. Ze hebben een cursus gehad over hoe ze moeten omgaan met mensen die besmet zijn of die in quarantaine zitten. Ze werken met dezelfde lijst als de Vlaamse contacttracers. Dat mag, dat is wettelijk geregeld en in orde. De Wase vrijwilligers geven extra uitleg over waar mensen terecht kunnen als ze bijvoorbeeld eten nodig hebben of over welke initiatieven de lokale besturen nemen.