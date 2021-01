Alle hens aan dek voor vaccinatie: KU Leuven roept gepensioneerd personeel op als vrijwilliger

Stefaan Foulon uit Tielt-Winge is klaar om mee te helpen. Stefaan werkte 45 jaar in het UZ Leuven en is sinds april vorig jaar met pensioen. "Ik zat een beetje te wachten op deze oproep. Er zit een groot potentieel in onze groep van gepensioneerde verpleegkundigen", vertelt hij aan Radio 2 Vlaams-Brabant.

"We hebben al genoeg tijd verloren, laten we nu geen vertraging meer oplopen door een gebrek aan personeel. Maar ook de infrastructuur en de logistiek moeten op punt staan," merkt Stefaan op. Hij vraagt daarom wel even geduld: "Laat je niet opjutten door de media en door de snelheid of traagheid van de vaccinatie in de buurlanden. Hou er rekening mee dat dit een gigantische operatie is."

Aan een vergoeding voor het werk, dat hem te wachten staat, heeft Stefaan nog niet gedacht, en die wil hij ook niet: "Alles in het leven moet niet vergoed worden", stelt hij. "Als we iedereen op deze manier zijn vrijheid kunnen teruggeven, dan ben ik blij."