André Rieu wil Stradivarius verkopen als covid blijft duren: "Ik zal er alles aan doen om mijn orkest te redden"

De coronacrisis hakt er ook stevig in bij de wereldberoemde Nederlandse violist en dirigent André Rieu. Niet alleen mist hij het musiceren en de sfeer bij optredens, hij maakt zich ook zorgen over de toekomst van zijn orkest. "Als covid nog blijft en de steun houdt op, ja dat kan ik ook niet betalen. Dan verkoop ik mijn Stradivarius", zegt hij in het interview. "Maar ik ga er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het orkest kan blijven." De loyaliteit van het orkest tegenover Rieu is ook omgekeerd: "Ik verkoop mijn Stradivarius, omdat dit mijn leven is. Alles waar ik aan gebouwd heb, gooi ik anders weg. En zij samen met mij."

