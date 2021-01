Auto botst tegen boom op drukke Prins Boudewijnlaan in Edegem

De auto raakte om nog onbekende reden van de baan en botste tegen een boom op de drukke Prins Boudewijnlaan in Edegem. Door de botsing werd de auto weggeslingerd en belandde hij opnieuw op de rijbaan. Hij kwam tot stilstand tegen een geparkeerde wagen.

De bestuurder raakte gewond maar was niet in levensgevaar. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en de baan was een tijdlang versperd in de richting van Mechelen.