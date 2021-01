Bakkerij bakt 64.400 appelbollen en worstenbroden op verloren maandag: "Deel wordt individueel verpakt, coronaveilig"

Een team van een 15-tal bakkers is in de bakkerij in Kalmthout al dagen bezig met de voorbereidingen. "Inrollen in deeg, dan in de remrijskasten en in de koelcellen zetten, en sinds gisterenochtend zijn we aan het bakken", vertelt Chris Wouters van bakkerij Wouters. "Niet alleen de klassiekers, ook curryrollen en worstenbroden met witloof of krieken. De laatsten zitten nu nog in de oven. Het ruikt hier lekker vers."