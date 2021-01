Brand in oud schoolgebouw KTA De Panne is aangestoken, zegt parket

Zaterdagavond was er een uitslaande brand in het vroegere internaat van het KTA in de Sint Elisabethlaan. Het gebouw zou binnenkort gesloopt worden. In totaal werden zo'n 50 brandweermannen en vrouwen ingezet om het vuur onder controle te krijgen.

Een branddeskundige stelde nu vast dat er op minstens 3 plaatsen brand is gesticht. Het parket zegt dat er geen sprake is dat dit door krakers gebeurde of door spelende kinderen. Wie de brand dan wel heeft aangestoken is nog niet bekend. Er zijn in ieder geval nog geen verdachten opgepakt.