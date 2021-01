Na de kritiek op nieuwe pup van populaire YouTubers Céline en Michiel: hoe kan je broodfokkers herkennen?

Maar volgens de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid is het verhaal toch niet zo eenvoudig. Ja, er zijn problemen met sommige kwekers. Maar neen, een grote kweker - die vooral geld wil verdienen - is niet per sé een broodfokker. "Onze dienst erkent verschillende types kwekers, ook grote kwekerijen", zegt Elke Vleugels, medewerker bij de dienst Dierenwelzijn die zich daarmee bezighoudt. "Het is niet omdat het een grote kwekerij is, dat hij zich niet moet houden aan de regels die bij zo'n erkenning horen. Dat wordt ook gecontroleerd."