Na meer dan een jaar laat China nu toch experten van de WHO toe in het land

Normaal hadden de WHO-experten vorige week al naar China moeten reizen en een aantal van hen waren al onderweg, maar toen bleken er problemen met het verstrekken van visa.

WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus -die normaal op zijn woorden let als het over China gaat- was toen wel boos en toonde zich "erg teleurgesteld". Peking sprak over "een misverstand" en donderdag zou het WHO-team dus wel binnenmogen.

Het is overigens nog altijd niet duidelijk wat het WHO-team in China kan betekenen en zelfs niet of dat team naar de stad Wuhan zou reizen, de plek waar het virus voor het eerst opgemerkt is. Overigens wilde de WHO al veel eerder naar China. Het is nu meer dan een jaar geleden sinds het virus opdook in Wuhan en sinds juli onderhandelt de WHO met China over de missie die nu eindelijk kan starten.