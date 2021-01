Danny Detobel hielp ontvoerde man in Halle: "Ik voelde dat hij in nood was"

In Halle bekomt Danny Detobel nog van wat er hem gisterenochtend overkomen is. Zondagochtend belde een man in paniek aan bij zijn huis op de Edingensesteenweg in Halle. De man was naar eigen zeggen ontvoerd en was kunnen ontsnappen.“Hij riep en vroeg in het Frans om de politie te verwittigen. Hij was ontvoerd in Anderlecht en kon uit het huis waar hij werd vastgehouden, ontsnappen, zei hij”, getuigt Detobel in Start je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant.

"De man was in paniek", vertelt Detobel. "Hij wees naar enkele huizen verderop en zei dat hij daar vastgehouden werd nadat hij het slachtoffer was geworden van een carjacking in Anderlecht." Detobel vond het maar een vreemd verhaal. "Ik dacht dat het 'gewoon' om een carjacking ging, ik ging dus opnieuw slapen nadat de politie was aangekomen. Het speelde niet echt in mijn hoofd. Het enige dat me tegenhield om opnieuw in slaap te vallen, waren mijn koude voeten. Maar toen ik een paar uur later opnieuw opstond, zag ik dat de straat belegerd was als het ware met politiecombi's. Toen viel 'mijne frank'."

De politie kon uiteindelijk vier mensen arresteren. Eén van hen gaf zichzelf over, de drie anderen werden opgepakt nadat ze zich een tijdlang hadden verschanst. Waarom het slachtoffer werd ontvoerd is nog niet duidelijk. Mogelijk komt het parket vandaag met meer informatie.

Beluister hier het interview met Danny Detobel.