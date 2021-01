De Belgische franciscaan Dominique Mathieu uit Aarlen wordt aartsbisschop van Teheran-Isfahan in Iran

Dominique Mathieu is 57, is geboren in Aarlen in de provincie Luxemburg, maar is opgegroeid in Damme bij Brugge. Hij behoort tot de orde van de minderbroeders-conventuelen, die zich beroepen op de heilige Franciscus van Assisi uit de 13e eeuw. Volgens onze collega's van Kerknet werkt Mathieu al sinds 2013 in Libanon en heeft hij dus een pak ervaring met het christendom in een overwegend islamitische omgeving.