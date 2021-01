Hoe de verbanning van Trump het debat over vrije meningsuiting en de macht van "Big Tech" op scherp zet

Reddit kan je heel eenvoudig omschrijven als een forum, waar elk onderwerp wel een ‘subreddit’ heeft zoals ze dat noemen: een apart kanaal waar gebruikers berichten plaatsten en mekaar antwoorden. Donald Trump heeft daar niet echt een account, maar er bestaan, of bestond beter gezegd, een subreddit “r/DonaldTrump”. Dat is verwijderd. Opnieuw om dezelfde als bij bijvoorbeeld Facebook of Twitter: berichten die haat verspreiden of aanzetten tot geweld hebben er geen plaats.