Derde keer brand in leegstaande sporthal Zellik: "Mogelijk door krakers aangestoken"

De brandweer van Vlaams-Brabant West kreeg rond half 2 zondagnamiddag een oproep binnen voor brand in de voormalige sporthal Molenbos in Zellik. Omdat de locatie van de brand niet onmiddellijk duidelijk was, werd er meteen versterking opgeroepen. Het vuur bleek uiteindelijk van aan de tribune in de sporthal te komen en de vlammen konden snel gedoofd worden. Niemand raakte gewond.

Volgens burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) van Asse is de brand mogelijk aangestoken door krakers. "Toen de brandweer ter plaatse kwam, was er niemand aanwezig maar we hebben daar wel last van krakers. Een hele periode al. Ik sluit met deze koude temperaturen niet uit dat men zich heeft willen verwarmen door een vuurtje te stoken. Onverantwoord natuurlijk, maar dat is waarschijnlijk de oorzaak geweest."