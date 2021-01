Drie paarden net op tijd gered uit brandende stal

Nadat ze de brandweer gebeld hadden, stormde het koppel naar de stallen. “Het was vooral het werkatelier dat al in brand stond. Maar het vuur was al overgeslagen naar de stal ernaast. Daar zijn 3 paardenboxen. Het dak van de box waarin Luna stond, was al in brand gevlogen. Het dier stond tegen de poort te beuken om naar buiten te kunnen. We hebben de paarden zo snel mogelijk bevrijd en ze naar de weide gebracht. Ze lijken allemaal ongedeerd te zijn maar hebben zeker veel stress opgelopen. 2 van de 3 merries zijn drachtig en zijn al vrij ver gevorderd. Uit pure angst zou een merrie haar veulentje kunnen afwerpen maar dat is gelukkig niet gebeurd. We zullen wel nog een dierenarts raadplegen voor controle.”