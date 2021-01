Eerste soldenweekend is tegenvaller voor kleinere Antwerpse boetieks: "40 procent minder omzet dan vorig jaar"

Zaterdag was er wel vrij veel volk op de been, en ook op koopzondag kwamen er mensen naar Antwerpen om te shoppen, maar een overrompeling was het zeker niet. "Veel uitbaters spreken van een omzetverlies van 40 procent, en dat is veel", zegt Nico Volckeryck van NSZ. "De eerste week moet normaal de knaller zijn, en dan neemt het meestal wat af. Ook de koopjesperiode in augustus was geen groot succes."