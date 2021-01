Eerstejaarsstudenten HoGent moeten online-examen 3 keer afleggen omdat ze de juiste antwoorden konden zien

Het liep gisteren fout tijdens een online-examen voor de eerstejaarsstudenten verpleegkunde aan de HoGent. “Het examen begon om 08.30u”, vertelt 1 van de betrokken studenten. “Na een uur kregen we de melding dat we moesten stoppen met het examen omdat er een technisch probleem was. Daardoor konden we de juiste antwoorden op de examenvragen zien. Om 09.30u mochten we dan het examen opnieuw doen. Maar na 2 uur moesten we weer stoppen en kregen we te horen dat er een compleet nieuw examen zou volgen om 14.00u. Ik ben er naartoe kunnen gaan, maar voor sommige studenten was dat niet mogelijk omdat ze een andere planning hadden.”