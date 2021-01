Slotenmakers lanceren zelf website met prijzen na malafide praktijken: "Maat was vol"

Genoeg geweest

Het initatief voor de nieuwe website komt van enkele onafhankelijke slotenmakers. Zij hoorden in programma's als De Inspecteur en Factcheckers al te vaak verhalen over malafide collega's die torenhoge bedragen aanrekenen voor een kleine dienstverlening of herstelling.

"Voor ons was de maat vol. Het kan niet langer dat consumenten zo opgelicht worden", zegt slotenmaker Bart Deman bij De Inspecteur.

Volledig transparant

"Samen met enkele collega's staken we de koppen bij elkaar", zegt Deman. We proberen eerlijke slotenmakers over heel België warm te maken voor ons initiatief."

Het resultaat is een website waar iedere Belgische slotenmaker zijn prijzen op kan zetten. Volkomen transparant dus.

"Intussen zijn we al met meer dan 50 collega's en dat aantal blijft stijgen", zegt Bart Deman. "De slotenmakers beloven dat ze zich aan de afgesproken prijs zullen houden."

Charlatans?

Zou het kunnen dat er binnenkort ook charlatans proberen op de website te geraken, slotenmakers die zich toch niet aan de afspraken houden?

Bart Deman is duidelijk: "Neen, dat is net de sterkte van onze website. We vragen aan de consument om het ons meteen te laten weten wanneer een slotenmaker zich niet aan de vooropgestelde prijzen houdt."

Dat kan makkelijk via een knop op de website, zegt Deman. "Wanneer er een klacht binnenkomt, gaan we ons uiteraard informeren. Wanneer we merken dat de klacht gegrond is, gooien we de oplichter er meteen af."

Erkend beroep?

Het beroep van slotenmaker is al een tijdje niet meer erkend. Iedereen kan met andere woorden starten als slotenmaker.

Volgens Deman worden er stappen ondernomen om daar binnenkort terug verandering in te brengen.

"Wij vormen samen met de collega's van de VSU (Vlaamse Slotenmakers Unie) een blok om de zaak te bepleiten bij Staatssecretaris Eva De Bleeker. We merken dat er politieke wil is om ons beroep te omkaderen. We hopen dat het beroep van slotenmaker op die manier terug erkend kan worden."

Via deze link kan je makkelijk naar de website www.mijnslotenmaker.be.