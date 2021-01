Europese update doet corona-app Coronalert crashen: “Probleem vandaag opgelost”

“Op 5 januari hebben we Coronalert gekoppeld aan Europese servers”, legt Bart Preneel (KU Leuven) die de app mee ontwikkeld heeft uit. “Daardoor bevat de app niet langer de gegevens van 2 miljoen landgenoten, maar wel de gegevens van 50 miljoen Europeanen uit 10 landen. Tot vorige week kreeg je alleen maar een waarschuwing als je met een besmette landgenoot in contact was geweest. Nu zou je ook een waarschuwing moeten krijgen als je met – pakweg – een besmette Duitser of Nederlander contact hebt gehad.”