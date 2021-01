Extra test voor mensen die besmet zijn met Britse variant: waarom en hoe werkt het?

Zou het niet beter zijn om dat systeem meteen in heel het land toe te passen, in plaats van eerst een proefproject op te starten? "Dat willen we nu bekijken", zegt Moykens. "We willen nagaan of het een werkwijze is die ons kan helpen. Alle laboratoria doen bijkomend onderzoek om afwijkende varianten te vinden, op basis van de eerste test. Maar het belangrijkste is en blijft dat mensen zich laten testen, want anders vinden we per definitie niks. En hoedanook zullen mensen die positief testen, gecontacteerd worden door het callcenter en in isolatie moeten gaan."