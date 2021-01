FBI waarschuwt voor gewapende protestacties in de VS in aanloop naar eedaflegging Joe Biden

De veiligheidsmaatregelen voor de eedaflegging zijn ondertussen stevig opgeschroefd. De Nationale Garde zou al zeker 10.000 manschappen sturen. Ze zouden komende zaterdag al in de hoofdstad zijn om de veiligheid te verzekeren.



De FBI heeft ook informatie over een gewapende groep die op zaterdag 16 januari plannen heeft om naar Washington te gaan. De groep waarschuwt dat er een grote opstand zal komen als het Congres president Trump zou afzetten. De burgemeester van Washington D.C. roept ondertussen iedereen op om niet naar de eedaflegging te komen.



"Ik ben niet bang om buiten de eed af te leggen", liet de verkozen president Joe Biden weten aan journalisten in zijn thuisstaat Delaware. Het thema van de ceremonie zal "America United" zijn. Trump heeft eerder al gezegd dat hij, tegen de traditie in, niet aanwezig zal zijn.



Bekijk de reportage uit "Het Journaal" over de vrees voor rellen in de VS: