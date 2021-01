Francesco Vanderjeugd kritisch over plannen vaccinatiecentra: "Die liggen voor veel mensen te ver, niet iedereen is mobiel genoeg" 

De burgemeester van Staden Francesco Vanderjeugd (Open VLD) heeft kritiek op de plannen om de brede bevolking te laten vaccineren. Je zal je niet in elke gemeente kunnen laten inenten. "De vaccinatie is vrijwillig en kan maar succes hebben als er zoveel mogelijk mensen deelnemen. Maar niet iedereen is mobiel genoeg om naar zo’n centrum te gaan”, denkt Vanderjeugd.