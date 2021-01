Gaslek in Beringen stuurt verkeer in de war

In de late namiddag kwam er bij de hulpdiensten een oproep binnen dat er een gaslek was in de Koolmijnlaan. Het verkeer werd onmiddellijk stilgelegd en aan inwoners werd gevraagd niet buiten te komen. Burgemeester Thomas Vints (CD&V): "Er is aan de mensen gevraagd om zeker niet te vertrekken, om binnen te blijven, omdat de elektrische ontsteking van een auto in de buurt van het lek gevaarlijk zou kunnen zijn."

Het verkeer werd een tijdlang omgeleid. De rijstrook van Beringen richting Beverlo zal pas morgen in de voormiddag opnieuw gebruikt kunnen worden.

Bekijk hier de indrukwekkende beelden van het borrelende gaslek: