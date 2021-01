Gents bedrijf dat maaltijdboxen levert, ziet omzet verdubbelen

Volgens het Gentse bedrijf gaan consumenten de volgende tien jaren meer en meer verse voeding online kopen. “We staan nog maar aan het begin van een nieuw tijdperk”, zegt Stéphane Ronse. “ Eerst kochten mensen hun kleren en technologie via het internet. De volgende stap is de aankoop van verse producten. Consumenten zijn altijd op zoek naar middelen om het leven makkelijker te maken. Een rit naar de supermarkt uitsparen is één van die mogelijkheden. Over 15 jaar is dat de nieuwe manier om onze dagelijkse aankopen te doen”.

Foodbag is niet het enige maaltijdbox bedrijf. De grootste speler is HelloFresh. Ook dat bedrijf brak vorig jaar records.