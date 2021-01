Gestolen paardjes uit Destelbergen veilig en wel teruggevonden

De paardjes stonden nog maar een dag in de weide toen ze werden gestolen. Eigenaar Danny Deckmijn is blij dat zijn paarden terug zijn. “Zaterdag kreeg ik telefoon van een vrouw die schapen houdt. Er stonden 2 paardjes bij de schapen in de weide. Ik ben gaan kijken, en het waren mijn paardjes."

Volgens Danny zijn de paarden wel degelijk gestolen. Hij gelooft niet dat ze zo maar ontsnapt zijn. Waarschijnlijk voelden de dieven dat ze gezocht werden, en lieten ze de paarden vrij uit schrik. “De paardjes kunnen niet over de omheining van de schapenweide springen. Dus ik ben er 200 procent zeker van dat iemand de paardjes heeft gestolen. De dieren liepen samen in de wei. Op maandag gingen we kijken en was alles in orde. Maar toen een buurman ’s avonds zijn vuilnis buiten zette, heeft hij iemand in de wei zien lopen. De volgende dag waren de paardjes weg.”

Wie de paarden heeft gestolen, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Zij bevestigen dat het slot van de weide geforceerd was, maar dat het niet zeker is of dat door een dier of mens gebeurd is.