Tiense Suikerfabriek werkt aan oplossing voor geurhinder; stad en omwonenden vragen opvolging via omgevingsinspectie

Met de start van het bietenseizoen is ook de geurhinder teruggekeerd , die zich vooral voordoet in Oplinter en Utsenaken. De geurhinder vindt wellicht zijn oorsprong in de anaerobe vergisting van het spoelwater van de suikerbieten, dat terechtkomt in de bezinkingsvijvers tussen de Ambachtenlaan en het Tiense broek.

De Tiense Suikerraffinaderij erkent dat zij verantwoordelijk is voor de geurhinder. Het gaat trouwens niet om de zoete aromatische geur die vooral rond de fabriek zelf hangt, maar om een penetrante en onaangename geur die volgens sommigen doet denken aan rotte eieren of visgeur.