Het blijft onduidelijk wie de opruimingswerken moet betalen van de afgebrande schutterstoren in Wetteren

De schutterstoren of overdekte staande wip aan het station van Wetteren dateert van 1933 en is bijna 30 meter hoog. De toren is beschermd historisch erfgoed. Een half jaar geleden is er brand uitgebroken. Het was een hevige brand en gensters sloegen over naar de andere kant van de spoorweg waar een tweede pand vuurvatte. Enkele handelszaken moesten twee weken dicht omdat er bij de brand asbestdeeltjes waren vrijgekomen. Asbest kan kankerverwekkend zijn. De asbestdeeltjes zijn opgeruimd door een gespecialiseerde firma. Nu blijft de vraag wie eigenaar is van de afgebrande schutterstoren. Volgens de ene is het een brouwerij, anderen spreken dat de overheid eigenaar is. Zolang het ook niet duidelijk is wie precies eigenaar is, wordt de schutterstoren ook niet afgebroken. De rechter zal uiteindelijk beslissen.